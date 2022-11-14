«МЮ» оштрафует Роналду на 1 миллион за скандальное интервью (Metro)

«Манчестер Юнайтед» планирует оштрафовать нападающего Криштиану Роналду на крупную сумму за его резонансное интервью.

По информации Metro, английский клуб оштрафует португальца на 1 миллион фунтов.

Ранее Роналду заявил в интервью, что «МЮ» предал его. В команде считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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