Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «МЮ» оштрафует Роналду на 1 миллион за скандальное интервью (Metro)

    «Манчестер Юнайтед» планирует оштрафовать нападающего Криштиану Роналду на крупную сумму за его резонансное интервью.

    По информации Metro, английский клуб оштрафует португальца на 1 миллион фунтов.

    Ранее Роналду заявил в интервью, что «МЮ» предал его. В команде считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Тренер «Спортинга» Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Роналду
    Игроки «МЮ» недовольны поведением Роналду и спокойно отнесутся к его уходу (The Telegraph) 2
    «МЮ» сделал официальное заявление после интервью Роналду 4
    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1597

      Benifacto 1 час назад

      свобода слова в действии)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6111

      Красногорск_Фан 1 час назад

      С вас рубль за оскорбление милиционера. Слышь , у меня только опять. Так что 3 раза тоже самое и на сдачу легавый )).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      2-[ х недельная зп, не серьезно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11