«МЮ» оштрафует Роналду на 1 миллион за скандальное интервью (Metro)

«Манчестер Юнайтед» планирует оштрафовать нападающего Криштиану Роналду на крупную сумму за его резонансное интервью.
По информации Metro, английский клуб оштрафует португальца на 1 миллион фунтов.
Ранее Роналду заявил в интервью, что «МЮ» предал его. В команде считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
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Источник: Metro