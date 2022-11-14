В Англии рассказали о реакции «Манчестер Юнайтед» на интервью Роналду

Журналист Sky Sports Каве Солхекол сообщил, как в «Манчестер Юнайтед» отреагировали на резонансные заявления Криштиану Роналду.

По его информации, в клубе узнали об интервью только в воскресенье вечером и были крайне разочарованы словами португальца.

В «МЮ» считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам по команде.

Руководство «Юнайтед» теперь рассмотрит все возможные варианты касательно будущего форварда.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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