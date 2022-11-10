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    В «Реале» недовольны Бензема. В клубе считают, что француз бережет себя перед ЧМ-2022

    С 19 октября нападающий Карим Бензема не проводил полные матчи за «Реал».

    В мадридском клубе недовольны этим и считают, что француз бережет себя перед чемпионатом мира.

    У 34-летнего футболиста нет серьезной травмы, а игры он пропускает из-за мышечного дискомфорта в бедре.

    Форвард предпочитает не рисковать своим здоровьем накануне важного турнира.

    • Бензема за последние 3 недели отыграл 29 минут.
    • В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • На групповом этапе ЧМ-2022 Франция встретится с Данией, Австралией и Тунисом.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7554

      mihail200606 23 минуты назад

      Да не исключено...у французов и так потери знатные.. да и к тому же прошлый чм он пропустил

      0
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      Рейтинг: +915

      ARSteven89 1 час назад

      Моё мнение, что уж легенде клуба-то можно дать поблажку, раз уж ЧМ в середине сезона проводится. Он и команде и болельщикам после ЧМ всё возместит своей игрой.

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      Рейтинг: +7601

      Томик 1 час назад

      Был бы испанцем, язык бы не повернулся небось такое лепить. А кто именно произнёс?

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      Рейтинг: +17755

      Cleaner 1 час назад

      Хочет ЧМ выиграть. А кто не хочет?..

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