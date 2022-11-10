В «Реале» недовольны Бензема. В клубе считают, что француз бережет себя перед ЧМ-2022

С 19 октября нападающий Карим Бензема не проводил полные матчи за «Реал».
В мадридском клубе недовольны этим и считают, что француз бережет себя перед чемпионатом мира.
У 34-летнего футболиста нет серьезной травмы, а игры он пропускает из-за мышечного дискомфорта в бедре.
Форвард предпочитает не рисковать своим здоровьем накануне важного турнира.
- Бензема за последние 3 недели отыграл 29 минут.
- В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- На групповом этапе ЧМ-2022 Франция встретится с Данией, Австралией и Тунисом.
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Источник: RMC Sport