В «Реале» недовольны Бензема. В клубе считают, что француз бережет себя перед ЧМ-2022

С 19 октября нападающий Карим Бензема не проводил полные матчи за «Реал».

В мадридском клубе недовольны этим и считают, что француз бережет себя перед чемпионатом мира.

У 34-летнего футболиста нет серьезной травмы, а игры он пропускает из-за мышечного дискомфорта в бедре.

Форвард предпочитает не рисковать своим здоровьем накануне важного турнира.

Бензема за последние 3 недели отыграл 29 минут.

В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

На групповом этапе ЧМ-2022 Франция встретится с Данией, Австралией и Тунисом.

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