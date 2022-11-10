Агент Лунева раскрыл итоги переговоров с «Байером»

Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, рассказал о переговорах с клубом о будущем вратара.

«Байер» не готов сейчас отпускать Андрея, но в исключительных случаях это возможно. Для этого ситуация должна быть устраивающей обе стороны.

Поговорили хорошо, положительно, крайне уважительно», – написал Смирнов в телеграме.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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