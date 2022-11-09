Агент: «Звонки по Тюкавину есть. Если будет предложение, будем общаться»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, допустил уход игрока из клуба.

— А есть ли уже какой-то интерес к Тюкавину? Кто-то выходил на вас?

— Слухов много. Кто-то звонит, да. Кому нужно, пусть обращаются в клуб, будем общаться. Просто так куда-либо переходить – смысла нет. Если поступит предложение, то будем общаться.

В этом сезоне РПЛ форвард молодежной сборной России забил 5 мячей в 15 матчах.

Тюкавин стоит 7 миллионов евро.

«Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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