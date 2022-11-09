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    Степашин назвал лучшего форварда России через 2-3 года

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поговорил о фигуре форварда команды Константина Тюкавина. Его агент Алексей Сафонов недоволен игровым временем у футболиста.

    – Агент Тюкавина ярко высказывается в СМИ.

    – На то он и агент, чтобы разговаривать так в прессе, он так деньги зарабатывает. Тюкавин через 2-3 года станет лучшим нападающим России. Я ему об этом говорил, кстати. Он архангельский, нормальный парень – когда тяжело, он не белеет, а краснеет. Тюкавин еще забьет свои мячи! Косте всего 20 лет, о чем можно говорить?

    • В этом сезоне РПЛ форвард молодежной сборной России забил 5 мячей в 15 матчах.
    • Тюкавин стоит 7 миллионов евро.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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