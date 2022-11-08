В «Интер Майами» отреагировали на новость о возможном подписании Месси

Главный тренер «Интера Майами» Крис Хендерсон прокомментировал новости о возможном переходе форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в американский клуб.

«Я знал, что разговоры о Месси появятся! Здорово быть на связи с потрясающими игроками. Но я не хочу комментировать кого-то, кого нет в нашем списке, — цитирует Хендерсона The Metro.

В этом сезоне Месси забил 12 голов и сделал 14 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает летом.

Парижане собираются предложить форварду новое соглашение.

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