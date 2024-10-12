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    • Медиалиге грозит закрытие из-за скандала с блогером Литвиным

    Медиалиге грозит закрытие из-за скандала с блогером Литвиным

    Адвокат Игорь Бушманов рассказал о возможных санкциях в отношении Медиалиги за инцидент с участием Миши Литвина.

    • Во время матча МФЛ блогер бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».
    • Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».
    • Литвина задержала полиция. Ему грозит до 15 суток ареста.

    «В Медиалиге стали часто происходить подобного рода инциденты. Это же, в основном, смотрят дети и подростки. Все может закончиться плачевно, потому что отреагирует следственный комитет.

    У Александра Ивановича [Бастрыкина] дети стоят на первом месте. Если кто-то из родителей пожалуется, то будут проблемы у руководства Медиалиги. Вплоть до закрытия, если такие инциденты будут повторяться.

    Надо обеспечить безопасность, чтобы подобное не повторялось, и этого не было в публичном пространстве. Такие ситуации нужно исключать», – заявил Бушманов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:44
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    Комментарии (6)
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    Иван Петров 1986
    1728756287
    А чего он обиделся? Дыма без огня не бывает.
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    BRO_football
    1728756425
    Бред. Из-за одного дебошира закрывать всю лигу не будут. Это ведь и РПЛ давно можно было закрыть и все европейские лиги тоже.
    Ответить
    Интерес
    1728757361
    А она нужна?
    Ответить
    qwertyйцукен
    1728758951
    блогер бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – *******».===== А чо он бросился, если он не пи.дорас? Это ж не про него
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    АлексМак
    1728760600
    Хорошо, кому она нужна? Всем здравомыслящим всё понятно. Впрочем всё, как всегда..
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    MichelWB
    1728761483
    Медиалига?, это что еще за хр....нь?
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