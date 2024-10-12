Медиалиге грозит закрытие из-за скандала с блогером Литвиным

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о возможных санкциях в отношении Медиалиги за инцидент с участием Миши Литвина.

Во время матча МФЛ блогер бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

Литвина задержала полиция. Ему грозит до 15 суток ареста.

«В Медиалиге стали часто происходить подобного рода инциденты. Это же, в основном, смотрят дети и подростки. Все может закончиться плачевно, потому что отреагирует следственный комитет.

У Александра Ивановича [Бастрыкина] дети стоят на первом месте. Если кто-то из родителей пожалуется, то будут проблемы у руководства Медиалиги. Вплоть до закрытия, если такие инциденты будут повторяться.

Надо обеспечить безопасность, чтобы подобное не повторялось, и этого не было в публичном пространстве. Такие ситуации нужно исключать», – заявил Бушманов.