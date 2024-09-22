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    • Семак прокомментировал игру Сафонова и Миранчука за рубежом

    Семак прокомментировал игру Сафонова и Миранчука за рубежом

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре российских легионеров за рубежом.

    «Частично смотрел матчи и Алексея Миранчука, в котором он забил прекрасный гол, и Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. Рад за обоих. Они занимаются своим любимым делом. Видно, что оба наслаждаются игрой.

    Спрашивал ли у меня Сафонов какие-то советы? Нет, но думаю, у него есть люди, которые могут ему что-то подсказать и посоветовать», – сказал Семак.

    • Семак, как и Сафонов, играл за «ПСЖ».
    • «Атланта» купила Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.
    • Сафонов куплен у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    22.09.2024 00:42
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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1726959347
    Сергей Богданович как всегда мудр!
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