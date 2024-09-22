Семак прокомментировал игру Сафонова и Миранчука за рубежом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре российских легионеров за рубежом.

«Частично смотрел матчи и Алексея Миранчука, в котором он забил прекрасный гол, и Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. Рад за обоих. Они занимаются своим любимым делом. Видно, что оба наслаждаются игрой.

Спрашивал ли у меня Сафонов какие-то советы? Нет, но думаю, у него есть люди, которые могут ему что-то подсказать и посоветовать», – сказал Семак.