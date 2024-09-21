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    • Черданцев: «Один гол Миранчука в МЛС дал ему больше, чем все еврокубковые мячи»

    Черданцев: «Один гол Миранчука в МЛС дал ему больше, чем все еврокубковые мячи»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал публикацию гола россиянина Алексея Миранчука во всемирно известном паблике 433.

    • Миранчук на этой неделе забил в МЛС в ворота «Интера Майами (2:2).

    «Один гол в МЛС дал Алексею, кажется, больше, чем все голы за «Аталанту» в еврокубках вместе взятые. Вот что значит, когда ты забиваешь в ворота команды Лионеля Месси. Аккаунт 433 имеет почти 80 миллионов (!) подписчиков. Попал, конечно, очень удачно. Во всех смыслах», – написал Черданцев.

    • «Атланта» купила Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.
    • Алексей – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    21.09.2024 20:49
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    Комментарии (4)
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    AtticusFinch
    1726968789
    и Что он ему дал?))
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    Интерес
    1726983963
    Ориентироваться на "посещение" каморки в интернете-верх глупости современного мира. Опубликуйте голый зад Ксюши и известите об этом мир,и вы получите уникальный итоговый результат,не имеющий никакой ценности,и не влияющий на существование мира.
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