Черданцев: «Один гол Миранчука в МЛС дал ему больше, чем все еврокубковые мячи»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал публикацию гола россиянина Алексея Миранчука во всемирно известном паблике 433.

Миранчук на этой неделе забил в МЛС в ворота «Интера Майами (2:2).

«Один гол в МЛС дал Алексею, кажется, больше, чем все голы за «Аталанту» в еврокубках вместе взятые. Вот что значит, когда ты забиваешь в ворота команды Лионеля Месси. Аккаунт 433 имеет почти 80 миллионов (!) подписчиков. Попал, конечно, очень удачно. Во всех смыслах», – написал Черданцев.