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    • Девушка Миранчука рассказала о проблемах с пылесосом, кроватью и установкой телевизоров

    Девушка Миранчука рассказала о проблемах с пылесосом, кроватью и установкой телевизоров

    Девушка полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елена написала на своей странице в соцсети о бытовых проблемах на новом месте жительства.

    «В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей. Стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще.

    Так потом они просто не приехали, теперь будут 5 октября… Итого за 50 000 рублей (без стоимости теликов) вы получаете супер сервис, где телики везут почти две недели (магаз, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать). В Италии сами устанавливали за 0 евро.

    Кровать нам по ошибке добавили не ту в заказ, и если бы я не проверила, то она бы пришла только в конце ЯНВАРЯ 🤦‍♀️.

    Еще купила на Амазоне Dyson… Норм, но зарядка или аккумулятор не пашут… Не заряжается. Горит голубая кнопка, и все говорят: «Звоните в сервисную поддержку производителя».

    Чем мне еще заняться в будний день, как не чинить пылесос, которому две недели?» – написала девушка Миранчука.

    • 28-летний Алексей Миранчук летом перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты».
    • Клуб из Джорджии находится на 11-м месте в Восточной конференции МЛС с 34 очками после 31 матча. «Атланта Юнайтед» за 3 тура до конца регулярного чемпионата отстает на 3 очка от 9-й позиции, которая дает право сыграть в стыковой встрече за место в плей-офф.

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    Источник: Sport24

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    01.10.2024 12:44
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    Комментарии (7)
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    bset
    1727778111
    Типичное постсоветское мышление. Если работа сделана бесплатно, это не значит, что работник за нее деньги не заплатил. И это не значит, что продавец подарил установку и заплатил работнику из своего кармана. Если работа оплачена, значит откуда-то деньги на ее оплату взялись. Очевидно, что эти расходы заложены в цену товара. А в США упор на прозрачность. Есть НДС в магазине - платишь его отдельно, чтобы было видно, что налог есть. А не как у нас "НДС повысим, но цены не изменятся, потому что НДС платит продавец". Так и с установкой - покупаешь недорогой товар, который где-то в Азии сделали, но платишь приличную сумму за работу руками, потому что ручной труд в США дорогой.
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    MazaiNN
    1727779675
    Это потому что у них таджиков грузчиков нет. А мексиканцы народ ленивый. Завтра....
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    Мордаванин
    1727780118
    чем заняться? сиди вяжи росссийский флаг
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    NewLife
    1727781539
    Тяжела и неказиста жизнь простого футболиста-миллионера. Кровать не привезли ? На полу трахаться лучше, ищи позитив, и на нары всегда можно попасть - от тюрьмы и от сумы.....)
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    порт
    1727787046
    Бедолага. Давай приезжей обратно на родину.
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