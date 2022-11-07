«В Бразилии их осуждают». Ари – о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари рассказал, как в Бразилии относятся к желанию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

– Зенитовские бразильцы Малком и Клаудиньо хотят последовать вашему примеру и получить гражданство России.

– Безумно рад, что у них есть желание получить российское гражданство. Особенно в нынешнее время. Возможно, их потом пригласят в сборную России. Они точно помогут нашей стране.

Очень жаль, что Россию отстранили от международных соревнований, но надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится.

– В Бразилии обсуждают тему российского гражданства Малкома у Клаудиньо? Как люди относятся к этому?

– Гражданство России Малкома и Клаудиньо – очень актуальная тема в Бразилии. Ежедневно по ТВ про это выходят новости, и все их обсуждают.

Многим тяжело спокойно принять желание игроков «Зенита» из-за давления местных СМИ, их здесь осуждают.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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