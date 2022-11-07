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    «В Бразилии их осуждают». Ари – о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

    Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари рассказал, как в Бразилии относятся к желанию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

    Зенитовские бразильцы Малком и Клаудиньо хотят последовать вашему примеру и получить гражданство России.

    – Безумно рад, что у них есть желание получить российское гражданство. Особенно в нынешнее время. Возможно, их потом пригласят в сборную России. Они точно помогут нашей стране.

    Очень жаль, что Россию отстранили от международных соревнований, но надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится.

    В Бразилии обсуждают тему российского гражданства Малкома у Клаудиньо? Как люди относятся к этому?

    – Гражданство России Малкома и Клаудиньо – очень актуальная тема в Бразилии. Ежедневно по ТВ про это выходят новости, и все их обсуждают.

    Многим тяжело спокойно принять желание игроков «Зенита» из-за давления местных СМИ, их здесь осуждают.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11146

      alex1951 50 минут назад

      Сдается,что тут все просто...
      Годы уходят,сыграть за сб.Бразилии ,похоже,кирдык....
      В России все проще ...Да и бабульки не хилые...
      Все просто,как грабли.

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      Рейтинг: +92

      SuperPav11 1 час назад

      Вообще наплевать на мнение бразильцев

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      Рейтинг: +16262

      Fusballer 2 часа назад

      Я их тоже осуждаю.

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      Рейтинг: +14

      F@nat1k > Fusballer 1 час назад

      свои не хотят играть, пусть эти хотя бы играют.

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