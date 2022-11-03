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    Кавазашвили: «Лунев профукал свою судьбу»

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении голкипера «Байера» Андрея Лунeва в «Зенит».

    «Лунeва в «Зенит» уже и не возьмут, потому что там мест уже просто нет. Он должен был идти в ту команду, где ему гарантировано место в основном составе.

    Если вратарь просто переходит в клуб только потому, что он заграничный, – он не думает о своей дальнейшей карьере. Тем самым он профукал свою судьбу.

    Лунeв же играл в основном составе «Зенита», его никто не трогал, он получал огромные деньги. Зачем, спрашивается, он поехал в «Байер»? И вот куда он сейчас пойдeт? Кто его возьмeт?» – сказал Кавазашвили.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6015

      Давид59 16 минут назад

      Насчёт "мест уже нет" я бы поспорил. Керж уже стал стар, Одоевский вечно травмирован, а Ивану Богданыч, похоже, не особо доверяет.

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      Рейтинг: +1301

      Узб@гоеный 49 минут назад

      Лунь сам себе выбрал такую дорогу. Вот теперь пусть сидит на кончике скамейке и не хрюкает.

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