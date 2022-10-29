Тюкавин: «Надеюсь, Захарян всегда будет в «Динамо». Не хочу его терять»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал понять, что не хочет ухода партнера Арсена Захаряна. Им интересуется «Челси».
«Надеюсь, Захарян не уйдeт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять. Если перейдeт, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», – сказал Тюкавин.
- «Челси» пытался купить Захаряна летом, но не нашел способа перевести деньги в Россию. Трансфер отложен.
- Захарян и Тюкавин – воспитанники «Динамо».
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
Источник: «Чемпионат»