Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тюкавин: «Надеюсь, Захарян всегда будет в «Динамо». Не хочу его терять»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал понять, что не хочет ухода партнера Арсена Захаряна. Им интересуется «Челси».

    «Надеюсь, Захарян не уйдeт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять. Если перейдeт, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», – сказал Тюкавин.

    • «Челси» пытался купить Захаряна летом, но не нашел способа перевести деньги в Россию. Трансфер отложен.
    • Захарян и Тюкавин – воспитанники «Динамо».
    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.

    Новости по теме
    Орещук назвал стоимость Захаряна
    Стал известен итальянский клуб, претендовавший на Захаряна 2
    «Сейчас все супер». Захарян рассказал о конфликте в «Динамо» после матча с «Ахматом»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11