Тюкавин: «Надеюсь, Захарян всегда будет в «Динамо». Не хочу его терять»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал понять, что не хочет ухода партнера Арсена Захаряна. Им интересуется «Челси».

«Надеюсь, Захарян не уйдeт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять. Если перейдeт, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», – сказал Тюкавин.