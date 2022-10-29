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    Черчесов: «Интрига в РПЛ жива»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    «Интрига в РПЛ жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, а ещe «Спартаку» в Кубке проиграл.

    Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех. Но всe зависит от того, как его потенциал реализовать.

    «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига», – считает Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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