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  • Уткин рассказал, как зарабатывал деньги на коллеге Гусеве: «Нас все время путали»

Уткин рассказал, как зарабатывал деньги на коллеге Гусеве: «Нас все время путали»

27 октября 2022, 16:48

Видеоблогер Василий Уткин поздравил с днем рождения комментатора Виктора Гусева. Ему исполнилось 67 лет.

«У Виктора Гусева день рождения.

Мы давно дружим. И никогда не враждовали. Может, потому что нас и так все время путали, а может, потому что нечего делить было. Я на этой путанице заработал за жизнь – не считал, но тысяч 20 рублей. Как? Просто.

Подходит человек и говорит: «Здравствуйте, Виктор».

– Я не Виктор.

– Да не, вы Виктор Гусев.

– А что, просто похожи?

– Нет, совершенно непохожи.

Это могло продолжаться некоторое время, и потом я предлагал пари. Гусев я или нет. И показывал паспорт.

Как Виктор Михайлович на эту тему развлекался, уж не знаю. Но в моей это началось очень давно. Мой папа, ученый-физик, после Бауманки начинал на Байконуре. Первый запуск для него был с Германом Титовым, на Гагарина не успел.

Но возвращаясь в Подмосковье, где его ждала моя будущая мама и вообще все, папа, молодой талантливый инженер, взял в книге про космос автограф у Гагарина. Там написано: «Гусеву на память».

Это при том, что Юрий Алексеевич сам-то был Гагарин. Гагары, утки, гуси-лебеди…

С днем рождения, друг мой!» – написал Уткин в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Уткин Василий
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