УЕФА выплатил России компенсацию за организацию финала ЛЧ-2022

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подтвердил выплату компенсации от УЕФА за подготовку к матчу.

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь.

Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения.

Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», – сказал Сорокин.