Тен Хаг: «Роналду вернется в состав после матча с «Челси», я рассчитываю на него»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опроверг слухи о скором уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

«Уход Роналду в январе – это спекуляции. Я рассчитываю на него.

Поведение Криштиану было неприемлемым, поэтому он пропустит несколько дней.

Но он вернется в состав после матча с «Челси». Мы продолжим работать вместе – я открыт к этому.

Роналду остается важной частью команды. Мы хотим реализовать наши амбиции», – сказал тен Хаг.