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    Тен Хаг: «Роналду вернется в состав после матча с «Челси», я рассчитываю на него»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опроверг слухи о скором уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

    «Уход Роналду в январе – это спекуляции. Я рассчитываю на него.

    Поведение Криштиану было неприемлемым, поэтому он пропустит несколько дней.

    Но он вернется в состав после матча с «Челси». Мы продолжим работать вместе – я открыт к этому.

    Роналду остается важной частью команды. Мы хотим реализовать наши амбиции», – сказал тен Хаг.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 8 минут назад


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      Рейтинг: +38

      Стоп всем 26 минут назад

      Канеш Рон вернется.С такой то зарплатой.Тен Хагу боссы МЮ видать уже пистон вставили.Напомнили что он никто и звать его никак.А будет вы.е.п.ываца--пинком под зад.
      А Рон великий он и в Африке Рон великий.)))

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