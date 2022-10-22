Тен Хаг: «Роналду вернется в состав после матча с «Челси», я рассчитываю на него»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опроверг слухи о скором уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.
«Уход Роналду в январе – это спекуляции. Я рассчитываю на него.
Поведение Криштиану было неприемлемым, поэтому он пропустит несколько дней.
Но он вернется в состав после матча с «Челси». Мы продолжим работать вместе – я открыт к этому.
Роналду остается важной частью команды. Мы хотим реализовать наши амбиции», – сказал тен Хаг.
- В среду португалец отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день его не включили в заявку на матч с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.
- Также Роналду грозит крупный штраф.
Источник: Manchester Evening News