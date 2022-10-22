Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тен Хаг: «Роналду вернется в состав после матча с «Челси», я рассчитываю на него»

Тен Хаг: «Роналду вернется в состав после матча с «Челси», я рассчитываю на него»

22 октября 2022, 12:44
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опроверг слухи о скором уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

«Уход Роналду в январе – это спекуляции. Я рассчитываю на него.

Поведение Криштиану было неприемлемым, поэтому он пропустит несколько дней.

Но он вернется в состав после матча с «Челси». Мы продолжим работать вместе – я открыт к этому.

Роналду остается важной частью команды. Мы хотим реализовать наши амбиции», – сказал тен Хаг.

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану тен Хаг Эрик
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
111ax
1666446209
да не рассчитывает он на него, типичные "толерантные" отговорки. "Команда", не, скорее набор игроков МЮ играют кто в лес, кто по дрова, видна рука тренера
Ответить
Главные новости
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
3
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
4
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
8
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Все новости
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
18:35
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
17:03
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
01:27
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
Вчера, 23:19
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
Вчера, 21:32
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
Вчера, 15:52
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
Вчера, 15:44
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
Вчера, 15:35
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
Вчера, 11:03
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
Вчера, 00:24
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+