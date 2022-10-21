Российский игрок отблагодарил журналиста 13 бутылками виски

Футбольный журналист Сергей Ильев, специалист по Первой лиге, рассказал, как получил благодарность от игрока за помощь в трудоустройстве.

«Помог немного одному парню, широко известному в «Лучшей лиге», с трудоустройством по личным связям. Ну как помог? Свел с кем надо. Когда он спросил, как отблагодарить, я ляпнул: «Ящиком «Ред Лейбл». Думал, две-три бутылки пришлет – и окей. Я даже не знал, сколько в одной коробке бутылок. И он не знал – загугливал, как потом рассказал. Но его друг реально ящик доставил! Даже с гаком: 12+1.

Эту марку виски в Россию, насколько понимаю, уже не завозят. Не знаю как в Москве, а в Рязани найти проблематично. В супермаркетах исчез пару месяцев назад. Так вот мой протеже попросил приятеля-рязанца, с которым они грызли футбольную науку в системе столичного клуба РПЛ (кстати, талантливый был паренек, мог бы заиграть, но три операции на «крестах» убили карьеру), и тот четыре дня дня собирал остатки по всему городу. Это, право, эпично.

Телеграм-канал «ФНЛ с Ильeвым» на два дня приостанавливает свою работу» – написал Ильев.