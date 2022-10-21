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    Российский игрок отблагодарил журналиста 13 бутылками виски

    Футбольный журналист Сергей Ильев, специалист по Первой лиге, рассказал, как получил благодарность от игрока за помощь в трудоустройстве.

    «Помог немного одному парню, широко известному в «Лучшей лиге», с трудоустройством по личным связям. Ну как помог? Свел с кем надо. Когда он спросил, как отблагодарить, я ляпнул: «Ящиком «Ред Лейбл». Думал, две-три бутылки пришлет – и окей. Я даже не знал, сколько в одной коробке бутылок. И он не знал – загугливал, как потом рассказал. Но его друг реально ящик доставил! Даже с гаком: 12+1.

    Эту марку виски в Россию, насколько понимаю, уже не завозят. Не знаю как в Москве, а в Рязани найти проблематично. В супермаркетах исчез пару месяцев назад. Так вот мой протеже попросил приятеля-рязанца, с которым они грызли футбольную науку в системе столичного клуба РПЛ (кстати, талантливый был паренек, мог бы заиграть, но три операции на «крестах» убили карьеру), и тот четыре дня дня собирал остатки по всему городу. Это, право, эпично.

    Телеграм-канал «ФНЛ с Ильeвым» на два дня приостанавливает свою работу» – написал Ильев.

    • Журналист сейчас сотрудничает с «Матч ТВ».
    • Ранее он работал в еженедельнике «Футбол».
    • Очередной тур Первой лиги состоится в ближайшие выходные.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23341

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Аплодисменты лучшим людям из "Лучшей лиги мира"!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +252

      Dos_Santos 22 минуты назад

      Один из самых фуфлыжных вискарей. Рэд лейбл, уайт хорс и бэллс

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