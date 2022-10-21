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  • Российский игрок отблагодарил журналиста 13 бутылками виски

Российский игрок отблагодарил журналиста 13 бутылками виски

21 октября 2022, 20:25
5

Футбольный журналист Сергей Ильев, специалист по Первой лиге, рассказал, как получил благодарность от игрока за помощь в трудоустройстве.

«Помог немного одному парню, широко известному в «Лучшей лиге», с трудоустройством по личным связям. Ну как помог? Свел с кем надо. Когда он спросил, как отблагодарить, я ляпнул: «Ящиком «Ред Лейбл». Думал, две-три бутылки пришлет – и окей. Я даже не знал, сколько в одной коробке бутылок. И он не знал – загугливал, как потом рассказал. Но его друг реально ящик доставил! Даже с гаком: 12+1.

Эту марку виски в Россию, насколько понимаю, уже не завозят. Не знаю как в Москве, а в Рязани найти проблематично. В супермаркетах исчез пару месяцев назад. Так вот мой протеже попросил приятеля-рязанца, с которым они грызли футбольную науку в системе столичного клуба РПЛ (кстати, талантливый был паренек, мог бы заиграть, но три операции на «крестах» убили карьеру), и тот четыре дня дня собирал остатки по всему городу. Это, право, эпично.

Телеграм-канал «ФНЛ с Ильeвым» на два дня приостанавливает свою работу» – написал Ильев.

  • Журналист сейчас сотрудничает с «Матч ТВ».
  • Ранее он работал в еженедельнике «Футбол».
  • Очередной тур Первой лиги состоится в ближайшие выходные.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Первая лига
Комментарии (5)
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Dos_Santos
1666376090
Один из самых фуфлыжных вискарей. Рэд лейбл, уайт хорс и бэллс
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DOCTOR PENALTY
1666377227
Аплодисменты лучшим людям из "Лучшей лиги мира"!!!
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policepnz
1666408840
Пить здоровью вредить) алкашня
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Enter2006
1666605464
Лучше бы Чивас Регал тогда ))
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