Глава пресс-службы «Балтики» получил повестку в военкомат

Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов попал под частичную мобилизацию.
41-летний сотрудник калининградского клуба подтвердил получение повестки.
«Да, конечно, я пойду в военкомат на следующей неделе. Но сейчас я на больничном, и говорить тяжело – зуб удалили», – сказал Кандалов.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- «Балтика» идет на 2-м месте в Первой лиге после 14 туров.
- Кандалов работает в клубе с 2015 года.
Источник: «Новый Калининград»