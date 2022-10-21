Глава пресс-службы «Балтики» получил повестку в военкомат

Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов попал под частичную мобилизацию.

41-летний сотрудник калининградского клуба подтвердил получение повестки.

«Да, конечно, я пойду в военкомат на следующей неделе. Но сейчас я на больничном, и говорить тяжело – зуб удалили», – сказал Кандалов.