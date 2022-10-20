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    Тен Хаг может одобрить зимнюю продажу Роналду

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова близок к уходу из клуба.

    Португалец может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

    Вероятно, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг одобрит продажу 37-летнего футболиста, который недоволен своим положением.

    Кроме того, у форварда сложные отношения с некоторыми членами тренерского штаба – он старается с ними не общаться.

    Трансферу Роналду может помешать его зарплата – есть риск, что другие клубы не согласятся ему платить на текущем уровне (около 500 тысяч фунтов в неделю).

    Возможно, «Юнайтед» возьмет на себя часть оклада игрока до конца сезона-2022/23.

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    Источник: The Guardian

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    20.10.2022 23:43
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