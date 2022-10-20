Тен Хаг может одобрить зимнюю продажу Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова близок к уходу из клуба.

Португалец может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

Вероятно, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг одобрит продажу 37-летнего футболиста, который недоволен своим положением.

Кроме того, у форварда сложные отношения с некоторыми членами тренерского штаба – он старается с ними не общаться.

Трансферу Роналду может помешать его зарплата – есть риск, что другие клубы не согласятся ему платить на текущем уровне (около 500 тысяч фунтов в неделю).

Возможно, «Юнайтед» возьмет на себя часть оклада игрока до конца сезона-2022/23.