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Николсон: «Спартаку» по силам догнать «Зенит» в РПЛ»

19 октября 2022, 23:04
8

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон допустил, что команда догонит лидера РПЛ «Зенит».

«Можно ли догнать «Зенит» в чемпионате? Конечно, почему нет? Нам это вполне по силам. Мы сейчас думаем о том, как прибавлять в каждом следующем матче. Каждый из игроков мотивирует друг друга. Самое важное — это команда. Мы помогаем друг другу прогрессировать.

Что касается «Зенита», то нет ничего невозможного», – сказал ямаец.

  • Между командами разница 7 очков.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Николсон Шамар
Комментарии (8)
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alefreddy
1666212907
пока это только догадки да и отрвыв большой
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NewLife
1666247317
Прямо Робертино Лоретти.))
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alp
1666251560
они всегда так говорят...
Ответить
Taps
1666254813
С клоуном только 10-е место ...
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somn
1666259195
Так вперёд, ребята! Родина ждёт.
Ответить
ААМ
1666261362
Надо не болтать, а делать!
Ответить
SLADE2019
1666262215
7 очков по такой дистанции наверстать можно, но в данном случае боюсь очень много условий сойтись должны. А Шамар гол забил, вот его понесло немного на эмоциях.
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neveldomha
1666263295
В фразе "Конечно, почему нет?" - "почему" лишнее.
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