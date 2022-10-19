Николсон: «Спартаку» по силам догнать «Зенит» в РПЛ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон допустил, что команда догонит лидера РПЛ «Зенит».
«Можно ли догнать «Зенит» в чемпионате? Конечно, почему нет? Нам это вполне по силам. Мы сейчас думаем о том, как прибавлять в каждом следующем матче. Каждый из игроков мотивирует друг друга. Самое важное — это команда. Мы помогаем друг другу прогрессировать.
Что касается «Зенита», то нет ничего невозможного», – сказал ямаец.
- Между командами разница 7 очков.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Чемпионат»