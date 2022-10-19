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    Николсон: «Спартаку» по силам догнать «Зенит» в РПЛ»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон допустил, что команда догонит лидера РПЛ «Зенит».

    «Можно ли догнать «Зенит» в чемпионате? Конечно, почему нет? Нам это вполне по силам. Мы сейчас думаем о том, как прибавлять в каждом следующем матче. Каждый из игроков мотивирует друг друга. Самое важное — это команда. Мы помогаем друг другу прогрессировать.

    Что касается «Зенита», то нет ничего невозможного», – сказал ямаец.

    • Между командами разница 7 очков.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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