Перес отреагировал на слухи о возобновлении интереса «Реала» к Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб может возобновить интерес к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Я не устал от слухов про Мбаппе. Просто ничего не читаю об этом!

У нас большое будущее с Винисиусом и Родриго. Это топ-игроки, которые могут выиграть «Золотой мяч», – сказал Перес.