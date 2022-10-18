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    Перес отреагировал на слухи о возобновлении интереса «Реала» к Мбаппе

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб может возобновить интерес к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

    Я не устал от слухов про Мбаппе. Просто ничего не читаю об этом!

    У нас большое будущее с Винисиусом и Родриго. Это топ-игроки, которые могут выиграть «Золотой мяч», – сказал Перес.

    • Летом Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», хотя мог перейти в «Реал».
    • Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», потому что клуб не выполнил два обещания.
    • Он чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления.
    • Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1112

      САНЁК17 1 час назад

      Прочитав эту статью, мбапе глянул в карман

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