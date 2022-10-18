Перес отреагировал на слухи о возобновлении интереса «Реала» к Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб может возобновить интерес к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
Я не устал от слухов про Мбаппе. Просто ничего не читаю об этом!
У нас большое будущее с Винисиусом и Родриго. Это топ-игроки, которые могут выиграть «Золотой мяч», – сказал Перес.
- Летом Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», хотя мог перейти в «Реал».
- Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», потому что клуб не выполнил два обещания.
- Он чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления.
- Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо