Мбаппе чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления (Marca)

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У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе сильно испортились отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
По информации Marca, 23-летний француз чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он хочет играть в футбол, не думая о деньгах.
- Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
- Он продлил в мае контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- В этом сезоне Мбаппе забил 11 голов в 12 матчах.