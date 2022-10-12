Мбаппе чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления (Marca)

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе сильно испортились отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

По информации Marca, 23-летний француз чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он хочет играть в футбол, не думая о деньгах.