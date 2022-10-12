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    Мбаппе чувствует себя в «ПСЖ» жертвой политического давления (Marca)

    У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе сильно испортились отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

    По информации Marca, 23-летний француз чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он хочет играть в футбол, не думая о деньгах.

    • Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
    • Он продлил в мае контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне Мбаппе забил 11 голов в 12 матчах.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      relokigo 42 минуты назад


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      0
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      Рейтинг: +520

      egor tikhonov > relokigo 32 минуты назад

      а регистраторов уже нет?

      0
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      Рейтинг: +17687

      житель СПб 1 час назад

      "Не думая о деньгах"?! Миллиард что-ли, хочет получать?

      0
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      Рейтинг: +20165

      derrik2000 1 час назад

      "23-летний француз чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления. Он хочет играть в футбол, не думая о деньгах."

      Вот где люди совсем превращаются опять в обезьян, так это в Европе! )))
      "Жертва политического давления", т. е. накололи с деньгами, в смысле, то, что обещали, не получил???
      Я хренею, Клава, как ты ныряешь... )))))))))))))))
      В таком случае очень многие у нас в России, работая на частника - хоть в крупной компании, хоть в мелкой, без разницы - тоже "жертвы политического давления"???
      Нужно будет запомнить и при случае где-нибудь на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне (со ссылкой на Мбаппе, конечно) ВВЕРНУТЬ эту классную фразу! )))))))))))))

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