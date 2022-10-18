Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»

18 октября 2022, 00:43

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».

34-летний футболист выиграл эту награду впервые в своей карьере.

«Я вспоминаю свое детство. В моей жизни было два образца для подражания – это Зинедин Зидан и Роналдо.

Это упорная работа – тренировки снова и снова. Были и трудные времена. Например, период, когда я не попадал в сборную. Он укрепил меня морально.

Я буду продолжать в том же духе. Хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде, великого президента Флорентино Переса. Он всегда был со мной откровенен.

Я не забываю [Жан-Мишеля] Ола и «Лион» – без них я бы не осуществил свою мечту.

«Золотой мяч» – индивидуальная награда, но в то же время она принадлежит всем, кто был рядом со мной.

Думаю, возраст не имеет значения. После 30 лет многие повышают свой уровень. Это целеустремленность, работа.

Я тренируюсь намного больше и говорю себе, что нельзя сдаваться», – сказал француз.

  • В сезоне-2021/22 Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
  • Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
  • Карим – 5-й француз, выигравший «Золотой мяч».

Еще по теме:
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC 4
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча» 5
Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»
Источник: Foot Mercato
Испания. Примера Реал Франция Бензема Карим
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
5
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
4
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Все новости
Все новости
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
Вчера, 13:29
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
Вчера, 11:58
6
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+