Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».
34-летний футболист выиграл эту награду впервые в своей карьере.
«Я вспоминаю свое детство. В моей жизни было два образца для подражания – это Зинедин Зидан и Роналдо.
Это упорная работа – тренировки снова и снова. Были и трудные времена. Например, период, когда я не попадал в сборную. Он укрепил меня морально.
Я буду продолжать в том же духе. Хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде, великого президента Флорентино Переса. Он всегда был со мной откровенен.
Я не забываю [Жан-Мишеля] Ола и «Лион» – без них я бы не осуществил свою мечту.
«Золотой мяч» – индивидуальная награда, но в то же время она принадлежит всем, кто был рядом со мной.
Думаю, возраст не имеет значения. После 30 лет многие повышают свой уровень. Это целеустремленность, работа.
Я тренируюсь намного больше и говорю себе, что нельзя сдаваться», – сказал француз.
- В сезоне-2021/22 Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
- Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
- Карим – 5-й француз, выигравший «Золотой мяч».