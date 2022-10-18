Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».

34-летний футболист выиграл эту награду впервые в своей карьере.

«Я вспоминаю свое детство. В моей жизни было два образца для подражания – это Зинедин Зидан и Роналдо.

Это упорная работа – тренировки снова и снова. Были и трудные времена. Например, период, когда я не попадал в сборную. Он укрепил меня морально.

Я буду продолжать в том же духе. Хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде, великого президента Флорентино Переса. Он всегда был со мной откровенен.

Я не забываю [Жан-Мишеля] Ола и «Лион» – без них я бы не осуществил свою мечту.

«Золотой мяч» – индивидуальная награда, но в то же время она принадлежит всем, кто был рядом со мной.

Думаю, возраст не имеет значения. После 30 лет многие повышают свой уровень. Это целеустремленность, работа.

Я тренируюсь намного больше и говорю себе, что нельзя сдаваться», – сказал француз.