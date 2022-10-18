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    Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»

    Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».

    34-летний футболист выиграл эту награду впервые в своей карьере.

    «Я вспоминаю свое детство. В моей жизни было два образца для подражания – это Зинедин Зидан и Роналдо.

    Это упорная работа – тренировки снова и снова. Были и трудные времена. Например, период, когда я не попадал в сборную. Он укрепил меня морально.

    Я буду продолжать в том же духе. Хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде, великого президента Флорентино Переса. Он всегда был со мной откровенен.

    Я не забываю [Жан-Мишеля] Ола и «Лион» – без них я бы не осуществил свою мечту.

    «Золотой мяч» – индивидуальная награда, но в то же время она принадлежит всем, кто был рядом со мной.

    Думаю, возраст не имеет значения. После 30 лет многие повышают свой уровень. Это целеустремленность, работа.

    Я тренируюсь намного больше и говорю себе, что нельзя сдаваться», – сказал француз.

    • В сезоне-2021/22 Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
    • Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
    • Карим – 5-й француз, выигравший «Золотой мяч».

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    Источник: Foot Mercato

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