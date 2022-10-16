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    «Реал» – «Барселона»: стартовые составы

    Команды назвали стартовые составы на матч девятого тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

    Запасные: Канизарес, Лопес, Рюдигер, Вальехо, Одриосола, Фернандес, Азар, Асенсио, Камавинга, Лукас Васкес, Родриго, Диас.

    «Барселона»: Тер Штеген, С. Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, де Йонг, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.

    Запасные: Пенья, Тенас, Альба, Алонсо, Пике, Торре, Гави, Кессье, Торрес, Фати.

    • Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 17:15 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5857

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Золотой мяч все равно гном получит )))

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      Рейтинг: +13951

      Skull_Boy 2 часа назад

      Я в просто ору Альба лучший левый защитник в мире в запасе, а косячное дерево играет в старте

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