«Реал» – «Барселона»: стартовые составы

Команды назвали стартовые составы на матч девятого тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.
Запасные: Канизарес, Лопес, Рюдигер, Вальехо, Одриосола, Фернандес, Азар, Асенсио, Камавинга, Лукас Васкес, Родриго, Диас.
«Барселона»: Тер Штеген, С. Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, де Йонг, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.
Запасные: Пенья, Тенас, Альба, Алонсо, Пике, Торре, Гави, Кессье, Торрес, Фати.
- Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 17:15 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
Источник: Бомбардир.ру