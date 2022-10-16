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«Реал» – «Барселона»: стартовые составы

16 октября 2022, 16:52
3

Команды назвали стартовые составы на матч девятого тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

Запасные: Канизарес, Лопес, Рюдигер, Вальехо, Одриосола, Фернандес, Азар, Асенсио, Камавинга, Лукас Васкес, Родриго, Диас.

«Барселона»: Тер Штеген, С. Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, де Йонг, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.

Запасные: Пенья, Тенас, Альба, Алонсо, Пике, Торре, Гави, Кессье, Торрес, Фати.

  • Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 17:15 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1665928520
Я в просто ору Альба лучший левый защитник в мире в запасе, а косячное дерево играет в старте
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Красногорск_Фан
1665928968
Золотой мяч все равно гном получит )))
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nelez
1665940508
Бомбардир.ру сайт который принадлежит каталонцам. Если эль классико выиграл бы барса сейчас как минимум 5 статей поместили бы на сайт. А после игры котором интересуется пол мира ни одой статьи. Не стоит быть частью такого лицемерного сайта.
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