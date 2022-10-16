«Реал» – «Барселона»: стартовые составы

Команды назвали стартовые составы на матч девятого тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

Запасные: Канизарес, Лопес, Рюдигер, Вальехо, Одриосола, Фернандес, Азар, Асенсио, Камавинга, Лукас Васкес, Родриго, Диас.

«Барселона»: Тер Штеген, С. Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, де Йонг, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.

Запасные: Пенья, Тенас, Альба, Алонсо, Пике, Торре, Гави, Кессье, Торрес, Фати.