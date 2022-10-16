Лапорта: «Мечтаю вернуть Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании вернуть форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Я обязательно увижу его в понедельник на церемонии вручения «Золотого мяча» и знаю, что для него значит «Барселона». Но сейчас он игрок «ПСЖ», и я думаю, что мы не окажем ему никакой услуги, говоря об этом. Мы должны уважать его. Позвольте мне не вмешиваться в этот вопрос.
Многие каталонцы мечтают увидеть Месси снова в «Барселоне»? Это и моя мечта тоже», – цитирует Лапорту «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Sport.
- Месси покинул «Барселону» в прошлом году в связи с истечением контракта.
- Аргентинец – воспитанник каталонцев.
- «Барселона» планирует летом подписать Месси как свободного агента.
Источник: «Чемпионат»