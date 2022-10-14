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    Роша – об Акинфееве: «Восхитительный вратарь и легенда ЦСКА. Но может быть громким»

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался об одноклубнике Игоре Акинфееве.

    – В ЦСКА есть Игорь Акинфеев – человек с особой аурой. Раньше он много кричал на своих защитников. Есть ощущение, что сейчас он это делает реже.

    – Игорь – восхитительный вратарь и легенда клуба. Да, он может быть громким, но это помогает защитникам фокусироваться на подаче. Может обратить внимание на какие-то ляпы, чтобы их больше не возникало.

    Он часто мне подсказывает «Виллиан туда», «Роша вот здесь». Иногда получается быстрее реагировать с помощью жестов. Акинфеев мне помогает, а я делаю всe, чтобы мяч до него вообще не доходил.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Он всю карьеру провел в московском клубе.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 12 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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