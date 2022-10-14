Роша – об Акинфееве: «Восхитительный вратарь и легенда ЦСКА. Но может быть громким»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался об одноклубнике Игоре Акинфееве.

– В ЦСКА есть Игорь Акинфеев – человек с особой аурой. Раньше он много кричал на своих защитников. Есть ощущение, что сейчас он это делает реже.

– Игорь – восхитительный вратарь и легенда клуба. Да, он может быть громким, но это помогает защитникам фокусироваться на подаче. Может обратить внимание на какие-то ляпы, чтобы их больше не возникало.

Он часто мне подсказывает «Виллиан туда», «Роша вот здесь». Иногда получается быстрее реагировать с помощью жестов. Акинфеев мне помогает, а я делаю всe, чтобы мяч до него вообще не доходил.