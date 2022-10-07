Агент Головина ответил Лахтеру, обвинившему футболиста в несоблюдении режима из-за компьютерных игр

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на слова своего коллеги Денниса Лахтера.

Ранее Лахтер сказал, что хавбек монегасков до четырех часов утра играет в «Доту», за что клуб его штрафует.

«Комментировать здесь что-либо по сути нечего. Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности.

Лахтер либо не выспался, либо сошeл с ума», – заявил Клюев.