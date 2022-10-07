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    Агент Головина ответил Лахтеру, обвинившему футболиста в несоблюдении режима из-за компьютерных игр

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на слова своего коллеги Денниса Лахтера.

    Ранее Лахтер сказал, что хавбек монегасков до четырех часов утра играет в «Доту», за что клуб его штрафует.

    «Комментировать здесь что-либо по сути нечего. Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности.

    Лахтер либо не выспался, либо сошeл с ума», – заявил Клюев.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +632

      Mityai90 1 минуту назад

      Судя по истории о Ричи, скорее второе.

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