Лахтер: «Головин играет в «Доту» до четырех утра. «Монако» штрафует, но ничего не меняется. Человек болен»

Агент Деннис Лахтер высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

– Я общаюсь с людьми из «Монако». Головин по итогам прошлого сезона в команде 14-й.

– Это по каким же показателям?

– У них нет ТТД, два своих индекса. Подсчет ведут и лига, и федерация. Около пятидесяти выкладок: скорость, отдача, КПД... А нам рассказывают, то «Ювентус» за Головиным не доехал, то «МЮ». Ну, смешно! Кто мог из «Монако» уехать, тот уехал.

– Может, причина в травмах?

– Там никто не делает скидок на травмы! За тебя заплатили пароход денег, так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой», которая никуда не делась... До четырех утра играем!

– До сих пор?

– Конечно! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания – давайте называть вещи своими именами!

– Знакомы с Головиным?

– Лично – нет, не общались. Но информацией обладаю из первых рук. Что позволяет мне говорить о Головине. Я взвешенно отношусь к словам, которые произношу.