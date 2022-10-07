Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лахтер: «Головин играет в «Доту» до четырех утра. «Монако» штрафует, но ничего не меняется. Человек болен»

    Агент Деннис Лахтер высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

    – Я общаюсь с людьми из «Монако». Головин по итогам прошлого сезона в команде 14-й.

    – Это по каким же показателям?

    – У них нет ТТД, два своих индекса. Подсчет ведут и лига, и федерация. Около пятидесяти выкладок: скорость, отдача, КПД... А нам рассказывают, то «Ювентус» за Головиным не доехал, то «МЮ». Ну, смешно! Кто мог из «Монако» уехать, тот уехал.

    – Может, причина в травмах?

    – Там никто не делает скидок на травмы! За тебя заплатили пароход денег, так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой», которая никуда не делась... До четырех утра играем!

    – До сих пор?

    – Конечно! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания – давайте называть вещи своими именами!

    – Знакомы с Головиным?

    – Лично – нет, не общались. Но информацией обладаю из первых рук. Что позволяет мне говорить о Головине. Я взвешенно отношусь к словам, которые произношу.

    • Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах сезона Лиги 1.
    • «Монако» идет на 5-м месте в Лиге 1.

    Новости по теме
    Лахтер: «Головин никому не нужен в Европе. Играет в «Монако» по инерции» 3
    Головин: «Очень приятно быть в одной сборной с ведущими игроками Лиги 1»
    Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1
    Источник: «Спорт-Эспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      яиссор 55 минут назад

      Да, ещё в выпуске красавы про Головина бросился в глаза этот пи.дец... ещё миллионы денег туда спускает... 100% это сказывается на футболе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5029

      Enter2006 57 минут назад

      Пусть переходит в киберспорт и играет хоть круглосуточно, чтож теперь.
      + турниры по Доте )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      ItalianFootball 1 час назад

      А Лахтер то инфу откуда имеет ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5029

      Enter2006 > ItalianFootball 55 минут назад

      Видимо Лахтер тоже в Доту режется и палит за Головиным ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25909

      JTherry 1 час назад

      Головин - игроман, забил на футбол, не соблюдает режим, играя до 4 утра в Доту... неспроста его на 10 минут выпускают на поле, потерян для футбола, жаль...( теперь путь только в РПЛ или Казахстан, его в европейские клубы топ-5 не позовут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      Lipatoff 1 час назад

      Лучше бы уж тогда играл в Фифу))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      3meeeD > Lipatoff 1 час назад

      FIFA давно умерл,как и NFS
      Так он ещё вроде как в Fortnite шпилит.
      Задрот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10280

      R_a_i_n 1 час назад

      А после 4 утра Головин в танчики начинает играть.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11