Дьяков: «Нынешний уровень Второй лиги – полнейшая катастрофа»

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался об уровне Второй лиги.

«На сегодняшний день мне не хочется тренировать во Второй лиге. Ее нынешний уровень — полнейшая катастрофа.

Я сравниваю Вторую лигу с той, в которой я сам играл 15 лет назад. Тогда в «Роторе» выступал Веретенников. Я играл против него и многих других людей, которые сумели поиграть на очень хорошем уровне.

Сейчас медиа-команды проходят по несколько раундов в Кубке России, обыгрывая команды Второй лиги. О чем здесь можно говорить? Медиа-команды не проходят полноценные сборы, тренируются не ежедневно, как профессиональные команды.

А смотря матчи в Кубке России, видишь, что абсолютно равная игра. Не такого, что «Амкал» и 2Drots выглядели гораздо слабее», — сказал Дьяков.