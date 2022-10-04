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    Стали известны составы «Интера» и «Барселоны». «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

    «Интер»: Онана, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Корреа, Мартинес.

    «Барселона»: тер Стеген, Алонсо, Гарсия, Кристенсен, Роберто, Педри, Бускетс, Гави, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3776

      Питерский князь 33 минуты назад

      А везде, где есть слово украина комментарии закрыты?
      Не модное слово?

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