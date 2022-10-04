Стали известны составы «Интера» и «Барселоны». «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
«Интер»: Онана, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Корреа, Мартинес.
«Барселона»: тер Стеген, Алонсо, Гарсия, Кристенсен, Роберто, Педри, Бускетс, Гави, Дембеле, Рафинья, Левандовски.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 мск.
- «Барса» и «Интер» делят 2-3 места в группе С после двух туров.
- Обе команды набрали по 3 очка.
Источник: Бомбардир.ру