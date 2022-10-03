Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался после выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Динамо».

«Команда выполняла то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать и забивать больше голов.

К сожалению, во втором тайме эмоции у Садулаева перехлестнули. Допустил по неосторожности фол. После удаления нам стало, конечно, сложнее.

Но держали удар, много оборонялись», – заявил Ташуев.