Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался после выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Динамо».
«Команда выполняла то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать и забивать больше голов.
К сожалению, во втором тайме эмоции у Садулаева перехлестнули. Допустил по неосторожности фол. После удаления нам стало, конечно, сложнее.
Но держали удар, много оборонялись», – заявил Ташуев.
- «Ахмат» победил «Динамо» – 2:1.
- Набрав 3 очка, грозненцы поднялись на 7-е место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»