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  • МОК готов допустить к соревнованиям спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию

МОК готов допустить к соревнованиям спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию

1 октября 2022, 11:58

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены из России должны допускаться к соревнованиям при выполнении определенных условий.

«Российские спортсмены не начинали спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ). Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Наша цель – сделать так, чтобы спортсмены с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию, снова участвовали в соревнованиях. Но это нелегко, потому что на политическом уровне существует огромная разница в отношении наших решений.

Некоторые правительства приняли решение отказывать в визах российским спортсменам, даже если им разрешено участвовать в соревнованиях.

Другие запретили своим спортсменам соревноваться с россиянами. Более того, в некоторых странах они не чувствуют себя комфортно, им не гарантирована безопасность.

Наша мирная миссия дает сбои, из‑за этого сейчас расплачиваются российские и белорусские спортсмены. Но проблема может усугубиться», – сказал Бах.

Источник: Corriere della Sera
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