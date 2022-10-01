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    МОК готов допустить к соревнованиям спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены из России должны допускаться к соревнованиям при выполнении определенных условий.

    «Российские спортсмены не начинали спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ). Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

    Наша цель – сделать так, чтобы спортсмены с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию, снова участвовали в соревнованиях. Но это нелегко, потому что на политическом уровне существует огромная разница в отношении наших решений.

    Некоторые правительства приняли решение отказывать в визах российским спортсменам, даже если им разрешено участвовать в соревнованиях.

    Другие запретили своим спортсменам соревноваться с россиянами. Более того, в некоторых странах они не чувствуют себя комфортно, им не гарантирована безопасность.

    Наша мирная миссия дает сбои, из‑за этого сейчас расплачиваются российские и белорусские спортсмены. Но проблема может усугубиться», – сказал Бах.

    Источник: Corriere della Sera

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