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    Пети раскритиковал Мбаппе за поведение в сборной Франции

    Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети выступил с критикой в адрес игрока команды Килиана Мбаппе. Пети не нравится, что нападающий высказывается в расположении сборной о ситуации в «ПСЖ».

    «Он очень хорошо знает слова, которые использует, их влияние и то, для кого они предназначены – это Кристоф Гальтье. Как проблемы в «ПСЖ» мешают «синим»? В следующий раз, когда будет пресс-конференция «ПСЖ», мы зададим ему вопрос о сборной Франции, посмотрим, ответит ли он. С тех пор, как он перешeл в «ПСЖ», он делал шаги развития со скоростью света, но пусть говорит о клубных проблемах со своим тренером, а не с прессой!

    В «ПСЖ» мы хотим спокойствия на поле и за кулисами. С самого начала сезона всe было безупречно, и всегда одни и те же люди приходят, чтобы устроить беспорядок! Пусть перестанет говорить в СМИ о том, чего он хочет! Пусть он скажет это своему тренеру, прямо в глаза. Хочу, что он перестал брать микрофон сборной Франции, чтобы говорить о своих проблемах в «ПСЖ». Он утомляет меня!» – приводит слова Пети «Чемпионат» со ссылкой RMC Sport.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Форвард помог Франции выиграть ЧМ-2018.
    • В ноябре стартует очередной ЧМ.

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    Источник: «Чемпионат»

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