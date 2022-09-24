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  • Агент: «Тюкавин и в Европе поиграет, и в сборной России будет»

Агент: «Тюкавин и в Европе поиграет, и в сборной России будет»

24 сентября 2022, 18:45
1

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов подвел итог выступления игрока в последних двух товарищеских встречах молодежной сборной России – против Белоруссии (6:1) и Казахстана (2:1).

«Костя нормально отыграл обе игры. Наверное, знал, что выйдет по тайму. Поэтому выложился максимально. Его дело выходить на поле и забивать. Он командный игрок. Приехал, выложился максимально. В «Динамо» может, меньше игрового времени. Тут какая-то отдушина была. Он перезагрузился и опять готов к чемпионату. Я не сомневаюсь, что Тюкавин претендует на место в основной сборной. Я уверен в этом. Но всегда надо относиться с уважением к решениям главного тренера. Карпин и другие тренеры следят.

Не попал в основную сборную? Ему 20 лет только исполнилось. Давайте не будем бежать впереди паровоза. Для Кости честь выступать за сборную. Когда получил предложение от молодежки, он сразу сказал Галактионову, что поможет. Мне нравится в Косте качество, что он все воспринимает – надо больше работать. У него есть стержень. Рано или поздно все это закончится, и в Европе поиграет, и в сборной будет», – сказал Сафонов.

  • Тюкавин забил в обоих последних матчах молодежки.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (1)
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Fialet
1664035794
Может в сборной иногда и сыграет, но в европе ему делать нечего. Обычный игрок, чуть выше среднего, даже по российским меркам.
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