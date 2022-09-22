Месси в разговоре с Лапортой не исключил свое возвращение в «Барселону» (Forbes)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался по телефону с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

В ходе разговора руководитель каталонского клуба извинился перед футболистом за то, что ему пришлось покинуть команду в 2021 году.

Также Лапорта поинтересовался планами аргентинца на следующее лето, когда истечет его контракт с «ПСЖ».

Месси не исключил, что вернется в «Барсу», отметив, что окончательное решение будет принимать после ЧМ-2022.