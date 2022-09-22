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    Месси в разговоре с Лапортой не исключил свое возвращение в «Барселону» (Forbes)

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался по телефону с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

    В ходе разговора руководитель каталонского клуба извинился перед футболистом за то, что ему пришлось покинуть команду в 2021 году.

    Также Лапорта поинтересовался планами аргентинца на следующее лето, когда истечет его контракт с «ПСЖ».

    Месси не исключил, что вернется в «Барсу», отметив, что окончательное решение будет принимать после ЧМ-2022.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Forbes

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    22.09.2022 23:11
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