Месси в разговоре с Лапортой не исключил свое возвращение в «Барселону» (Forbes)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался по телефону с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
В ходе разговора руководитель каталонского клуба извинился перед футболистом за то, что ему пришлось покинуть команду в 2021 году.
Также Лапорта поинтересовался планами аргентинца на следующее лето, когда истечет его контракт с «ПСЖ».
Месси не исключил, что вернется в «Барсу», отметив, что окончательное решение будет принимать после ЧМ-2022.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Forbes