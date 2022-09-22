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    Коваленко: «В детстве с пацанами сняли батареи в подъезде и отвезли на металлолом. Получили 116 рублей, купили сухариков»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко вспомнил самую безумную историю из своего детства.

    «Наверное, самая безумная история – когда мы с пацанами зашли в подъезд, увидели батареи и решили их продать. Мы их сняли и на тележке отвезли на металлолом.

    Мои первые заработанные деньги. Как сейчас помню, получили 116 рублей, купили на них сухариков себе. Лет восемь или девять мне было.

    Уроки иногда с братом прогуливал. За это нам прилетало часто. Дома с ним часто в футбол играли, хотя родители запрещали. Разбили все, что могли: светильник, люстру, даже диван один раз сломали», – рассказал Коваленко.

    • Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Футболисту в августе исполнилось 19 лет.
    • Он выступает за «Крылья» на правах аренды из «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17209

      Cleaner 38 минут назад

      Получили 116 рублей, купили сухариков к пиву.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25726

      vladimir-7 > Cleaner 21 минуту назад

      ... купили сухариков и поехали в тюрьму для малолеток

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16880

      ilichkadr 42 минуты назад

      Ну, что можно сказать? Идиоты.........

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