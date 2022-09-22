Коваленко: «В детстве с пацанами сняли батареи в подъезде и отвезли на металлолом. Получили 116 рублей, купили сухариков»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко вспомнил самую безумную историю из своего детства.

«Наверное, самая безумная история – когда мы с пацанами зашли в подъезд, увидели батареи и решили их продать. Мы их сняли и на тележке отвезли на металлолом.

Мои первые заработанные деньги. Как сейчас помню, получили 116 рублей, купили на них сухариков себе. Лет восемь или девять мне было.

Уроки иногда с братом прогуливал. За это нам прилетало часто. Дома с ним часто в футбол играли, хотя родители запрещали. Разбили все, что могли: светильник, люстру, даже диван один раз сломали», – рассказал Коваленко.