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    Стало известно, когда Лунев вернется на поле

    Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, рассказал о состоянии голкипера.

    «Я пообщался с Андреем. Сейчас у футболиста все хорошо. К индивидуальным тренировкам добавилась интенсивность и идет полная подготовка к тому, чтобы Андрей вернулся в строй.

    Лунев уже делает удары по мячу и максимально готовится к тренировкам в общей группе. Как мы и планировали, Андрей вернется к полным занятиям с командой уже на следующей неделе», – сказал Смирнов.

    • У Лунева выявлено повреждение сухожилия правого бедра.
    • Он травмировался в середине августа.
    • В составе «Байера» вратарь пропустил 4 гола в 3 матчах.

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    Источник: Sport24

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