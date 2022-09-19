Стало известно, когда Лунев вернется на поле

Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, рассказал о состоянии голкипера.

«Я пообщался с Андреем. Сейчас у футболиста все хорошо. К индивидуальным тренировкам добавилась интенсивность и идет полная подготовка к тому, чтобы Андрей вернулся в строй.

Лунев уже делает удары по мячу и максимально готовится к тренировкам в общей группе. Как мы и планировали, Андрей вернется к полным занятиям с командой уже на следующей неделе», – сказал Смирнов.