«Зачем себя сдерживать?» Широков рассказал, будет ли бить судей в Медиалиге

Футболист медийной команды РФС Роман Широков рассказал, будет ли бить судей в Медийной футбольной лиге.
– У вас не самая лучшая репутация в медиафутболе. Вас это как-то смущает?
– С чего ты взял?
– Ситуация с Данте на первом МКС [Широков избил судью Никиту Данченкова – прим. «Бомбардира»]. Есть хейт к вам!
– Ну и че дальше?
– Ничего. Вы себя будете сдерживать на футбольном поле? Не будет такого, что вы снова не сдержитесь?
– Осталось ещe выйти. А че себя сдерживать? Тут никто себя не сдерживает. Это футбольное поле.
– Но бить судей все равно нельзя.
– Ты подожди…
– То есть гарантий нет, что вы не…
– Гарантий нигде нет, даже в самом надежном банке.
- Широкову в июле исполнился 41 год.
- Большую часть карьеры он провел в «Зените» (2008-2014).
- Второй сезон МФЛ стартовал 16 сентября.
Источник: телеграм-канал «Некласико»