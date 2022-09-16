«Зачем себя сдерживать?» Широков рассказал, будет ли бить судей в Медиалиге

Футболист медийной команды РФС Роман Широков рассказал, будет ли бить судей в Медийной футбольной лиге.

– У вас не самая лучшая репутация в медиафутболе. Вас это как-то смущает?

– С чего ты взял?

– Ситуация с Данте на первом МКС [Широков избил судью Никиту Данченкова – прим. «Бомбардира»]. Есть хейт к вам!

– Ну и че дальше?

– Ничего. Вы себя будете сдерживать на футбольном поле? Не будет такого, что вы снова не сдержитесь?

– Осталось ещe выйти. А че себя сдерживать? Тут никто себя не сдерживает. Это футбольное поле.

– Но бить судей все равно нельзя.

– Ты подожди…

– То есть гарантий нет, что вы не…

– Гарантий нигде нет, даже в самом надежном банке.