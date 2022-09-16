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    «Зачем себя сдерживать?» Широков рассказал, будет ли бить судей в Медиалиге

    Футболист медийной команды РФС Роман Широков рассказал, будет ли бить судей в Медийной футбольной лиге.

    – У вас не самая лучшая репутация в медиафутболе. Вас это как-то смущает?

    – С чего ты взял?

    – Ситуация с Данте на первом МКС [Широков избил судью Никиту Данченкова – прим. «Бомбардира»]. Есть хейт к вам!

    – Ну и че дальше?

    – Ничего. Вы себя будете сдерживать на футбольном поле? Не будет такого, что вы снова не сдержитесь?

    – Осталось ещe выйти. А че себя сдерживать? Тут никто себя не сдерживает. Это футбольное поле.

    – Но бить судей все равно нельзя.

    – Ты подожди…

    – То есть гарантий нет, что вы не…

    – Гарантий нигде нет, даже в самом надежном банке.

    • Широкову в июле исполнился 41 год.
    • Большую часть карьеры он провел в «Зените» (2008-2014).
    • Второй сезон МФЛ стартовал 16 сентября.

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    Источник: телеграм-канал «Некласико»

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    Сегодня, 21:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11455

      Алексей З 22 минуты назад

      Здержанный.
      За такой допрос можно и в репу закатить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16813

      ilichkadr > Алексей З 2 минуты назад

      Жаль, что Рома не закатил в репу. Было бы классико журналюге из "Некласико".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3137

      acor94 48 минут назад

      Какой вопрос- такой ответ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17160

      Cleaner 1 час назад

      Вот же д-л!!!...(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +7468

      nik55 1 час назад

      эта лига для тупых

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