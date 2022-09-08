«Ужасный день». Линекер отреагировал на смерть Елизаветы II

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

«Ужасный день. Скончалась ее величество. Невероятная женщина, служившая стране с достоинством, верностью и доблестью.

Покойтесь с миром, Ваше Величество», – написал Линекер в соцсетях.