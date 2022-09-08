«Ужасный день». Линекер отреагировал на смерть Елизаветы II

Когда Елизавета II стала королевой, существовал СССР, был жив Сталин, еще не случилось сексуальной революции. Аж мурашки по коже от того, сколько эпох она застала.
Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
«Ужасный день. Скончалась ее величество. Невероятная женщина, служившая стране с достоинством, верностью и доблестью.
Покойтесь с миром, Ваше Величество», – написал Линекер в соцсетях.
- Королева умерла в возрасте 96 лет.
- Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года.