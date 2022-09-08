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    «Ужасный день». Линекер отреагировал на смерть Елизаветы II

    Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

    «Ужасный день. Скончалась ее величество. Невероятная женщина, служившая стране с достоинством, верностью и доблестью.

    Покойтесь с миром, Ваше Величество», – написал Линекер в соцсетях.

    • Королева умерла в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    08.09.2022 21:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24635

      bset 4 часа назад

      Когда Елизавета II стала королевой, существовал СССР, был жив Сталин, еще не случилось сексуальной революции. Аж мурашки по коже от того, сколько эпох она застала.

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      Рейтинг: +1381

      Sedoi_Goblin > bset 4 часа назад

      Козырная бабка была, с парашютом прыгала на ОИ-2012(( Царствие ей небесное. Чесслово.. Эпоха ушла..

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      Рейтинг: +19

      Вот как то так > bset 3 часа назад

      сколько эпох она застала.=====Ну так проживи как она 96 лет, тоже много чего застанешь...

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      Рейтинг: +2142

      serglider 4 часа назад

      Служившая стране... Понятно, скончалась старушка, горе в семье... все дела... Но вот с точки зрения практической пользы для государства, содержания всей этой оравы королевской семейки, охраны, слуг и обслуги за счет казны вообще не понятно для чего нужно... Хотят служить своей стране? Пусть идут работают, как все остальные британцы, зарабатывают себе на жизнь, платят налоги! А так это похоже больше на какой-то дорогущий бесконечный сериал)))

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      Рейтинг: +57

      AlexanderFCSM > serglider 4 часа назад

      ну так это ж символ, а то у нас чинуши работают как будто как все)) но так хоть народ сплачивают, национальная идея туда-сюда

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      Рейтинг: +19

      Вот как то так > serglider 4 часа назад

      Пусть идут работают====Ты чо житель Великобритании ? Или просто поц который свободные уши ищет, чтобы зачесать туда свое словоблудие ?

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