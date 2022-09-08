В «Рубине» отреагировали на дебют Хвичи в Лиге чемпионов

Пресс‑служба «Рубина» похвалила вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию за игру против «Ливерпуля».

В 1-м туре группового этапа ЛЧ неаполитанцы разгромили соперника со счетом 4:1.

В активе грузина голевая передача.

Для него этот матч стал дебютным в главном еврокубке.

«Время идет, а Хвича все не меняется. Как не меняется и его блестящая игра, а вернее становится ещe лучше. С каждым матчем.

Браво, Квара! Гордимся», – отреагировали в «Рубине», за который футболист выступал с 2019 по 2022 год.