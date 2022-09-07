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    Кварацхелия – в основе «Наполи» на матч с «Ливерпулем»

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Оливера, Замбо, Лоботка, Зелиньски, Кварацхелия, Политано, Осимхен.

    «Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Эллиот, Диас, Салах, Фирмино.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на неаполитанском стадионе «Диего Армандо Марадона», который начнется в 22:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2022 21:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад


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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан 7 часов назад

      Молодец пацан.

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      Рейтинг: +17032

      Cleaner 7 часов назад

      Третий гол на совести Хвичи. То ли он так хорош, то ли Ливерпуль сегодня никакой.

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      Рейтинг: +369

      Stavr007 > Cleaner 7 часов назад

      в 5 матчах серии А 5 результативных действий + сейчас обоссал ТТА, закрыл рот хейтерам

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      Рейтинг: +1629

      PassCSKA > Cleaner 7 часов назад

      Первый пеналь тоже он сделал + третий гол полностью его

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