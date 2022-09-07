Кварацхелия – в основе «Наполи» на матч с «Ливерпулем»

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Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Оливера, Замбо, Лоботка, Зелиньски, Кварацхелия, Политано, Осимхен.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Эллиот, Диас, Салах, Фирмино.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на неаполитанском стадионе «Диего Армандо Марадона», который начнется в 22:00 по Москве.