Кварацхелия – в основе «Наполи» на матч с «Ливерпулем»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Оливера, Замбо, Лоботка, Зелиньски, Кварацхелия, Политано, Осимхен.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Эллиот, Диас, Салах, Фирмино.