Антони и Зинченко – в стартовых составах «МЮ» и «Арсенала». Роналду вновь в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 6-го тура АПЛ.

В основе хозяев выйдет новичок Антони. «МЮ» купил его за 95 миллионов евро у «Аякса». Криштиану Роналду вновь начнет игру на скамейке запасных.

Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Рэшфорд, Санчо, Антони.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэль, Салиба, Зинченко, Джака, Эдегор, Локонга, Сака, Жезус, Мартинелли.