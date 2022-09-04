Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Антони и Зинченко – в стартовых составах «МЮ» и «Арсенала». Роналду вновь в запасе

Антони и Зинченко – в стартовых составах «МЮ» и «Арсенала». Роналду вновь в запасе

4 сентября 2022, 17:39
2

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 6-го тура АПЛ.

В основе хозяев выйдет новичок Антони. «МЮ» купил его за 95 миллионов евро у «Аякса». Криштиану Роналду вновь начнет игру на скамейке запасных.

Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Рэшфорд, Санчо, Антони.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэль, Салиба, Зинченко, Джака, Эдегор, Локонга, Сака, Жезус, Мартинелли.

Еще по теме:
«Манчестер Сити» согласовал трансфер полузащитника «Челси» за 40 миллионов
«МЮ» хочет купить защитника, который оценивается в 60 миллионов
Три футболиста близки к уходу из «Манчестер Сити»
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Роналду Криштиану
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1662302565
Пусть в Зенит переходит тут играть не надо кабинет все делает сам и ой забыл ЛЧ нет, как и у МЮ
Ответить
Fialet
1662313325
Выпустит его идиот физрук на несколько минут, а потом опять будут говорить, что Роналду не забил в некотором количестве матчей.
Ответить
Главные новости
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
2
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
Вчера, 23:19
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
Вчера, 21:32
3
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
Вчера, 15:52
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
Вчера, 15:44
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
Вчера, 15:35
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
Вчера, 11:03
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
Вчера, 00:24
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
1 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+