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    Антони и Зинченко – в стартовых составах «МЮ» и «Арсенала». Роналду вновь в запасе

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 6-го тура АПЛ.

    В основе хозяев выйдет новичок Антони. «МЮ» купил его за 95 миллионов евро у «Аякса». Криштиану Роналду вновь начнет игру на скамейке запасных.

    Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Рэшфорд, Санчо, Антони.

    «Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэль, Салиба, Зинченко, Джака, Эдегор, Локонга, Сака, Жезус, Мартинелли.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 17:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +436

      Fialet 9 часов назад

      Выпустит его идиот физрук на несколько минут, а потом опять будут говорить, что Роналду не забил в некотором количестве матчей.

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      Рейтинг: +13844

      Skull_Boy 12 часов назад

      Пусть в Зенит переходит тут играть не надо кабинет все делает сам и ой забыл ЛЧ нет, как и у МЮ

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