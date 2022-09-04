Антони и Зинченко – в стартовых составах «МЮ» и «Арсенала». Роналду вновь в запасе

Выпустит его идиот физрук на несколько минут, а потом опять будут говорить, что Роналду не забил в некотором количестве матчей.
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 6-го тура АПЛ.
В основе хозяев выйдет новичок Антони. «МЮ» купил его за 95 миллионов евро у «Аякса». Криштиану Роналду вновь начнет игру на скамейке запасных.
Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Рэшфорд, Санчо, Антони.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэль, Салиба, Зинченко, Джака, Эдегор, Локонга, Сака, Жезус, Мартинелли.
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