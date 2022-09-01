В «Наполи» отреагировали на новость об интересе к Роналду

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли сообщил, что переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в неаполитанский клуб не состоится.
«Роналду – экстраординарный футболист, который достоин только комплиментов. Но в информации о нашем интересе к нему не было ни капли правды.
В газетах много писали об этом, но ничего конкретного на самом деле не было», – сказал Джунтоли.
- Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
- У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
- Летнее ТО закрывается сегодня.
Источник: Eurosport