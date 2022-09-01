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    В «Наполи» отреагировали на новость об интересе к Роналду

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли сообщил, что переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в неаполитанский клуб не состоится.

    «Роналду – экстраординарный футболист, который достоин только комплиментов. Но в информации о нашем интересе к нему не было ни капли правды.

    В газетах много писали об этом, но ничего конкретного на самом деле не было», – сказал Джунтоли.

    • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
    • Летнее ТО закрывается сегодня.

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    Источник: Eurosport

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