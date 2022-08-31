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    Паредес перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» (Николо Скира)

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешел в «Ювентус».

    По информации инсайдера Николо Скиры, стороны договорились об аренде аргентинца с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

    Завтра Паредес пройдет медосмотр в «Ювентусе».

    • С 2017 по 2019 год Паредес выступал за «Зенит».
    • В новом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 4 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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