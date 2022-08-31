Паредес перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» (Николо Скира)

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешел в «Ювентус».
По информации инсайдера Николо Скиры, стороны договорились об аренде аргентинца с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
Завтра Паредес пройдет медосмотр в «Ювентусе».
- С 2017 по 2019 год Паредес выступал за «Зенит».
- В новом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 4 матчах.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
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Источник: твиттер Николо Скиры