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    Смородская: «Цорну плевать на фанатов и традиции «Локо». Я бы никогда не отдала 12-й номер»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала действующее руководство клуба за решение отдать 12-й номер новичку Марио Митаю.

    «Это нелогичное решение, это неуважение к традициям клуба. Высказывания Цорна говорят о том, что ему плевать на болельщиков и на традиции. Я бы никогда не отдала 12-й номер футболисту», – сказал Смородская.

    • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
    • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
    • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      НикКин 20 минут назад

      Хуже заремы везде свой нос суют Только я я да видели мы как ты локомотив разваливать начала а теперь продолжают другие люди

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