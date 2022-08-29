Смородская: «Цорну плевать на фанатов и традиции «Локо». Я бы никогда не отдала 12-й номер»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала действующее руководство клуба за решение отдать 12-й номер новичку Марио Митаю.
«Это нелогичное решение, это неуважение к традициям клуба. Высказывания Цорна говорят о том, что ему плевать на болельщиков и на традиции. Я бы никогда не отдала 12-й номер футболисту», – сказал Смородская.
- «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
- Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
- В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.
Источник: «РБ Спорт»