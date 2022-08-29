Смородская: «Цорну плевать на фанатов и традиции «Локо». Я бы никогда не отдала 12-й номер»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала действующее руководство клуба за решение отдать 12-й номер новичку Марио Митаю.

«Это нелогичное решение, это неуважение к традициям клуба. Высказывания Цорна говорят о том, что ему плевать на болельщиков и на традиции. Я бы никогда не отдала 12-й номер футболисту», – сказал Смородская.