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  • Смородская: «Цорну плевать на фанатов и традиции «Локо». Я бы никогда не отдала 12-й номер»

Смородская: «Цорну плевать на фанатов и традиции «Локо». Я бы никогда не отдала 12-й номер»

29 августа 2022, 14:21
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала действующее руководство клуба за решение отдать 12-й номер новичку Марио Митаю.

«Это нелогичное решение, это неуважение к традициям клуба. Высказывания Цорна говорят о том, что ему плевать на болельщиков и на традиции. Я бы никогда не отдала 12-й номер футболисту», – сказал Смородская.

  • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
  • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
  • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга Цорн Томас
Комментарии (5)
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НикКин
1661772309
Хуже заремы везде свой нос суют Только я я да видели мы как ты локомотив разваливать начала а теперь продолжают другие люди
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Ahmad11034
1661773955
Ты в прошлом уже!!!!
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Красногорск_Фан
1661778181
Смородская уникум. Когда руководила клубом то несла регулярно чушь . точнее чушь несла ее. И творила дичь. Спустя несколько лет внезапно стала говорить умные , правильные, полезные вещи. Тетя Оля, вас бы с текущей мудростью заслать в прошлые годы )))
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gunstilzit
1661780009
Так Цорн розой не вытирал стол,тёть Оля)))
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gunstilzit
1661781392
Заур,Босс играли в ЛОКО под 12 номером.
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