«Как будто мы живем в другой реальности». Мостовой – о жеребьевке ЛЧ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23.
«Ощущение, что мы наблюдаем за праздником футбола. Скоро чемпионат мира, и мы также будем просто наблюдать.
Как будто мы живем не с ними, в другой реальности, смотрим кино», – сказал Мостовой.
- Групповой этап ЛЧ пройдет с 6 сентября по 2 ноября.
- Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.
- Единственный россиянин в турнире – вратарь «Байера» Андрей Лунев.
Источник: «Спорт-Экспресс»