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  • «Как будто мы живем в другой реальности». Мостовой – о жеребьевке ЛЧ

«Как будто мы живем в другой реальности». Мостовой – о жеребьевке ЛЧ

25 августа 2022, 21:27
2

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23.

«Ощущение, что мы наблюдаем за праздником футбола. Скоро чемпионат мира, и мы также будем просто наблюдать.

Как будто мы живем не с ними, в другой реальности, смотрим кино», – сказал Мостовой.

  • Групповой этап ЛЧ пройдет с 6 сентября по 2 ноября.
  • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.
  • Единственный россиянин в турнире – вратарь «Байера» Андрей Лунев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1661459292
Дальше , еще хуже.
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1661490402
А как будто до этого мы еврокубки и чемпионат мира не просто наблюдали? Российские клубы и сборная участвовали в этих турнирах исключительно за компанию, особенно в последние десять лет. Разница только в том, что раньше наблюдали из первых рядов, а теперь пересели на галёрку.
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