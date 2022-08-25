«Как будто мы живем в другой реальности». Мостовой – о жеребьевке ЛЧ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23.

«Ощущение, что мы наблюдаем за праздником футбола. Скоро чемпионат мира, и мы также будем просто наблюдать.

Как будто мы живем не с ними, в другой реальности, смотрим кино», – сказал Мостовой.