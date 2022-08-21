Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Локомотиве» объяснили, почему не подписали Дзюбу и Оздоева

В «Локомотиве» объяснили, почему не подписали Дзюбу и Оздоева

21 августа 2022, 13:22
11

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему клубу были неинтересны участники ЧМ-2018 Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Оба перешли в турецкие команды.

«У нас есть наша линяя. И Дзюба, и Оздоев – это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», – сказал Цорн.

  • Цорн в 2020 году был уволен из «Спартака».
  • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
  • У «Локомотива» в 6 турах РПЛ 1 победа.

Еще по теме:
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 6
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ 8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева 10
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Дзюба Артем Оздоев Магомед Цорн Томас
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1661078391
Да всё отлично у Локо ! Всегда говорил. Лучшая система !Отличный тренер .Будут за 2 место биться !
Ответить
lek!
1661081179
Ваша философия мощная , с вашим приходом клуба не видно . Вот Палыч был батька в Локо
Ответить
фанат джигурды
1661089178
Философия позориться и антирекорды ставить. Я до матча говорил, что дохлые Химки обыграют и будут неделю в грудь себя кулаком бить. А в следующем туре мнимый (кто смотрел Остина Пауэрса, тот поймёт) газпром. УНИК!!!
Ответить
житель СПб
1661104205
А при чем здесь они?! И Месси вам бы не подошел - потому что не пошел бы. Губу раскатывать не стоит.
Ответить
Давид59
1661154888
Оздоева они уже один раз отбраковали. Вряд-ли он к ним вернулся бы.
Ответить
BRO_football
1661200593
А какая у Локомотива философия? Она соответствует тому, чтобы быть на 11-м месте в таблице РПЛ?
Ответить
Главные новости
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
3
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
3
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
8
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
13
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Все новости
Все новости
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
2
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
6
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
12
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
10
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
31
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+