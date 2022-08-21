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    В «Локомотиве» объяснили, почему не подписали Дзюбу и Оздоева

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему клубу были неинтересны участники ЧМ-2018 Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Оба перешли в турецкие команды.

    «У нас есть наша линяя. И Дзюба, и Оздоев – это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», – сказал Цорн.

    • Цорн в 2020 году был уволен из «Спартака».
    • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
    • У «Локомотива» в 6 турах РПЛ 1 победа.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 13:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9395

      САДЫЧОК 46 минут назад

      Да всё отлично у Локо !
      Всегда говорил. Лучшая система !Отличный тренер .Будут за 2 место биться !

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