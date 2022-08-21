В «Локомотиве» объяснили, почему не подписали Дзюбу и Оздоева

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему клубу были неинтересны участники ЧМ-2018 Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Оба перешли в турецкие команды.
«У нас есть наша линяя. И Дзюба, и Оздоев – это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», – сказал Цорн.
- Цорн в 2020 году был уволен из «Спартака».
- «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
- У «Локомотива» в 6 турах РПЛ 1 победа.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»