В «Локомотиве» объяснили, почему не подписали Дзюбу и Оздоева

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему клубу были неинтересны участники ЧМ-2018 Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Оба перешли в турецкие команды.

«У нас есть наша линяя. И Дзюба, и Оздоев – это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», – сказал Цорн.