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  • Лунев оценил старт «Байера» в Бундеслиге. Команда идет на последнем месте

Лунев оценил старт «Байера» в Бундеслиге. Команда идет на последнем месте

15 августа 2022, 07:57

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался о неудачном начале сезона в исполнении своей команды.

  • Леверкузенцы проиграли «Боруссии» Д (0:1) и «Аугсбургу» (1:2).
  • Команда занимает последнее место в Бундеслиге после 2 туров.
  • Лунев провел 1 матч и пропустил 2 гола.

«Старт команды очень плохой, хотя на сборах была проделана огромная работа и мы выглядели очень хорошо.

В прошлом году была обратная ситуация: на сборах выглядели посредственно, но стартовали неплохо. Пока нам очень не везет.

В последней игре с «Аугсбургом» имели полное преимущество, но не смогли реализовать свои моменты, а соперник из ничего смог забить два мяча, так бывает, это футбол.

В первом туре на выезде по моментам переиграли дортмундцев, но наши лидеры пока не могут отличиться. Только у Патрика Шика было три стопроцентных момента.

Уверен, что квалификация нашего тренерского штаба и игроков позволит выправить ситуацию и мы вернемся в группу лидеров», – сказал Лунев.

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Источник: ТАСС
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
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