Лунев оценил старт «Байера» в Бундеслиге. Команда идет на последнем месте

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался о неудачном начале сезона в исполнении своей команды.
- Леверкузенцы проиграли «Боруссии» Д (0:1) и «Аугсбургу» (1:2).
- Команда занимает последнее место в Бундеслиге после 2 туров.
- Лунев провел 1 матч и пропустил 2 гола.
«Старт команды очень плохой, хотя на сборах была проделана огромная работа и мы выглядели очень хорошо.
В прошлом году была обратная ситуация: на сборах выглядели посредственно, но стартовали неплохо. Пока нам очень не везет.
В последней игре с «Аугсбургом» имели полное преимущество, но не смогли реализовать свои моменты, а соперник из ничего смог забить два мяча, так бывает, это футбол.
В первом туре на выезде по моментам переиграли дортмундцев, но наши лидеры пока не могут отличиться. Только у Патрика Шика было три стопроцентных момента.
Уверен, что квалификация нашего тренерского штаба и игроков позволит выправить ситуацию и мы вернемся в группу лидеров», – сказал Лунев.